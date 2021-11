Recién graduados buscan irse del país, según reportaje de Telemundo

Los jóvenes guatemaltecos recién graduados coincidieron que una de las principales razones para irse del país es la falta de oportunidades y de superación.

Jorge Tax es un joven guatemalteco recién graduado de diversificado, quien busca obtener un gran futuro. Pero tras terminar sus estudios se ha topado con una triste realidad que lo ha llevado a llevado a querer viajar al extranjero.

Y es que la razón por la que se quiere ir del país es por la falta de oportunidades laborales, mismas que lo llevan a no poder ayudar económicamente a su familia.

Tax fue entrevistado por la cadena Telemundo, y dijo que se graduó en octubre, pero en su intento de conseguir trabajo todo ha resultado negativo e insatisfactorio, pues las pocas oportunidades en donde ha podido ser entrevistado le indican que debe tener experiencia en el ámbito.

"Ninguna empresa me ha dado ninguna oportunidad, las pocas que he conseguido me han dicho que debo tener una experiencia mínima de universidad", comentó.

Más casos

Así como Jorge existen más casos, tal es el caso de Fernanda y Marcela, dos adolescentes que también son recién graduadas y desde ya planifican irse a Estados Unidos para poder trabajar y tener un mejor futuro.

"Las dos somos recién graduadas y asimismo, pues, a la larga vamos a ser el sustento de la familia y el estar sin empleo aquí en Guatemala sí va a afectarnos económicamente y sería más fácil el migrar a Estados Unidos", expresó Fernanda.

Estas dos historias son uno de tantos casos que viven jóvenes guatemaltecos, tanto en el área metropolitana como en el interior del país.

Ante esta situación, Otto Rivera, del Centro de Defensa de Niñez y Adolescencia, expresó que esta situación es preocupante y se le adjudica totalmente al Estado de Guatemala.

"Estamos frente a la pérdida de una generación de guatemaltecas y guatemaltecos que hoy siendo niños y adolescentes no tienen certeza de presente pero tampoco mirada de futuro", dijo Rivera.

Graduados de 2021

El Ministerio de Educación (Mineduc) reportó que durante el ciclo escolar 2021, el total de jóvenes graduados a nivel medio es de 171 mil.

Además, con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las fuentes de empleo son lideradas en la economía informal en un 70 por ciento.

Los datos anteriores conllevan a que dos de cada diez jóvenes que tienen un título de educación media obtengan un empleo formal.

*Con información de Telemundo.