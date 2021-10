Joviel Acevedo: "Si por negociar un pacto colectivo me acusan de corrupto, lo soy"

"Hablan cualquier barrabasada del pacto colectivo", dijo Joviel Acevedo en redes sociales.

"Hablan cualquier barrabasada del pacto colectivo", dijo Joviel Acevedo en redes sociales. El líder sindical se pronunció por el pacto colectivo y arremetió en contra de los medios de comunicación acusando de que se manipula la información.

Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) se pronunció sobre las negociaciones del pacto colectivo.

Acevedo utilizó las redes sociales del STEG para expresar su rechaza hacia los medios de comunicación a quienes acusa de manipular la información. También arremetió contra algunos congresistas que según él, han fiscalizado la educación en Guatemala.

“A esos hombres y mujeres que se van a estar metiendo a opinar de esta comunicación que tengo en este momento con nuestros afiliados y nuestros militantes de nuestro sindicato, les digo, no es correcto no es bueno ponerse a opinar de cosas que ustedes no sabes”, “deben identificarse y poner la dirección donde viven para saber si efectivamente existen”

Agregó que: "El pacto colectivo está siendo discutido, está siendo calumniado y difamado por los mismos medios de comunicación masivos que hay en nuestro país, que se identifican con tanques de pensamientos neoliberales, tanques de pensamiento que piensan que las maestras y maestros somos los peores dentro de la sociedad guatemalteca, se han marcado una opinión a nuestros derechos mínimos. Ahí están esos medios que se dicen periódicos y no son más que pasquines y algunos de televisión que a cada rato están atacándonos, todos esos medios que no son alternativos, nos ataca, nos difaman, nos calumnian y mienten y dicen cualquier cosa de nosotras y de nosotros".

“Si eso es ser corrupto, me confieso corrupto", sentenció Joviel a los señalamientos que se le han hecho en las negociaciones sobre el pacto colectivo. "Si negociar un pacto colectivo que va en beneficio no solamente de mejoras salariales para el magisterio nacional y la comunidad educativa, si eso es ser corrupto entonces, ¿qué puedo hacer? Si eso es ser corrupto, soy corrupto”, enfatizó en el video.

Así mismo, se refirió sobre el decreto 1485 y criticó la forma en que los diputados abordan dicha ley expresando: "Hay algunos diputaditos y diputaditas que dicen el decreto 14-85. El decreto 14-85 no existe el decreto se llama 1,845 y lo más penoso es que hablan cualquier barrabasada sin conocer, sin tener la facultad".

Posteriormente continuó hablando hacia los medios de comunicación: “No deberíamos ponerle asunto a esos energúmenos dueños o directores de medios de comunicación hablados escritos o televisados, que hablan cualquier barrabasada sobre el ministerio, cualquier barrabasada sobre el pacto colectivo".

Dijo que "lo que importa es lo que la pandemia nos ha hecho vivir, lo que nos ha hecho pensar y crear alternativas políticas y estrategias para ver cómo llegarle a nuestras comunidades educativas, a nuestros padres y madres de familia, a nuestro alumnos y alumnas. Ese sería el tema principal, de eso deberían de estar hablando los medios de comunicación, esos que dicen ser intelectuales, que dicen ser académicos y que son los dueños, directores, periodistas, columnistas, de la prensa nacional".

Respecto a la libertad de prensa y de emisión del pensamiento, el sindicalista puntualizó que "también nosotros tenemos capacidad de investigar, vamos discutir la hoja de vida de cada dueño de medio de comunicación, director de medio de comunicación, de cada columnistas, de cada periodista, nosotros también tenemos libertad de expresión y libertad de prensa, también tenemos libertad de esa ley de libre acceso a la información".

Para finalizar Acevedo dijo: "Todos tenemos un salario, un salario que no llena las expectativas de un salario que se necesita para sobrevivir de una manera digna".