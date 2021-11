Joviel amenaza con usar a estudiantes para protestas

El líder sindical del magisterio, Joviel Acevedo, sostuvo una reunión con diputados y amenazó con movilizar a los alumnos de magisterio para defender la formación inicial docente.

“Vamos a organizar a los alumnos, a los que han ingresado, a los que están por ingresar y a los que quieren ingresar (al programa académico profesional) y los vamos a traer para defender la formación inicial docente”, dijo Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

Acevedo pidió a los congresistas que no bloqueen las iniciativas que buscan “mejorar la educación”. Además, hizo un llamado a la no intromisión en las convocatorias para plazas docentes y que no se opongan al seguro médico escolar.

¡Saludos Mundo!



Se les afirmó que Joviel Acevedo había organizado una manifestación para hoy, haciendo uso del magisterio, obligando a maestros a apoyarlo para decirles “no se ahueven”, así es el gran “maestros” de “maestros”, un vago que es vividor del pueblo!… pic.twitter.com/DOHAtP6GMD — A Guatemala (@circoguatemala) November 25, 2021

Pero para Acevedo los parlamentarios salieron huyendo. “Tenían plenaria hoy y solo vieron al magisterio y se fueron huyendo los cabrones. Dejémolos estar que vienen las elecciones y son ustedes los que tienen que hacer el trabajo en cada departamento, para castigar a esta gente”, sentenció a las afueras del Congreso

Los congresistas que atendieron a Acevedo fueron: Marleni Matías, Greisy de León, María Eugenia Castellanos, Aree Aguilar, Diego González, O. Marina Juárez y Juan Francisco Mérida. Según Acevedo su objetivo es el diálogo y la negociación, pero no dio detalles del pacto colectivo.