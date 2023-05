Joviel Acevedo arremete contra el candidato Carlos Pineda por colarse en marcha

El candidato presidencial Carlos Pineda aprovechó la manifestación de los maestros para tomarse fotos con ellos. Esto no fue del agrado del dirigente sindical Joviel Acevedo.

Desde las 5:00 horas de este jueves 4 de mayo, cientos de maestros que integran el Sindicado de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, se aglomeraron en el Obelisco para realizar una marcha magisterial que tendría como objetivo una reunión con la presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera.

Unas horas después, la marcha del magisterio inició y enfiló por la Avenida Reforma. Cuando la manifestación pasaba por la 32 calle y se dirigía hacia la ruta 6 de la zona 4, el candidato presidencial, Carlos Pineda, "se encontró" con los maestros.

En un video publicado en sus redes sociales, Carlos Pineda, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, aprovechó para colarse en la manifestación y acercarse a los maestros. En el video compartido en Twitter, de casi 10 minutos, el candidato se abraza y accede a tomarse fotos con los docentes.

Me encontré con la manifestación de maestros y me baje a saludarlos. pic.twitter.com/DPEkzraJWM — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 4, 2023

La reacción de Joviel Acevedo

Luego de reunirse con la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, el dirigente magisterial, Joviel Acevedo, dirigió unas palabras a los cientos de maestros que convocó y que marcharon por las calles de la ciudad de Guatemala. En ese momento, Acevedo aprovechó el micrófono para dedicar unas palabras a Carlos Pineda.

En el video, grabado en las afueras del Palacio Nacional, Acevedo criticó a los medios de comunicación y señaló que estos cuestionan a los candidatos ¿qué harán con Joviel Acevedo? Mientras recibe aplausos y vítores de la multitud, Acevedo señala que los medios quieren destruirlo y que él no tiene aspiraciones partidistas.

Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), arremetió contra Carlos Pineda, candidato de Prosperidad Ciudadana, quien se coló en la marcha para saludar a maestros. pic.twitter.com/r18FgSnEqL — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 5, 2023

"Todavía ahí se fue a meter un cabrón presidenciable ahí a la movilización y un montón de compañeros y compañeras, si se les puede llamar así, tomándose fotos con el otro idiota. Puta madre, no tienen vergüenza, es uno de los cabrones que dice que no se va sentar con el sindicato. Es uno de los cabrones que dice que si queremos denunciar que vayamos a la Oficina de Servicio Civil", comentó Acevedo.

En ese sentido, Pineda respondió a Acevedo con el mismo video que circula en redes sociales: "Se enojo Joviel porque fui a saludar a los maestros y ellos querian tomarse foto conmigo".

Se enojo Joviel porque fui a saludar a los maestros y ellos querian tomarse foto conmigo https://t.co/4bI5MHtfhc pic.twitter.com/WrrOnzBugg — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 5, 2023

Reunión en el Congreso

Joviel Acevedo y otros dirigentes del magisterio sostuvieron una reunión con Shirley Rivera, presidenta del Congreso y con el diputado de FCN, Javier Hernández. Según manifestó el Congreso, en el lugar los sindicalistas manifestaron su rechazo por la iniciativa de ley 5563, la cual pretende aumentar la pensión a los jubilados del Estado.

En cumplimiento de su función de intermediación, la Presidente del Congreso @ShirleyRiveraGt, junto al legislador Javier Hernández, se reúnen con autoridades e integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. pic.twitter.com/37UFI9jWQq — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) May 4, 2023

Según un comunicado del Congreso, la molestia de los docentes con esta esta propuesta, que modificará el Decreto 63-88 Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, se debe a que, según ellos, vulnera la economía de los docentes y de toda la clase trabajadora del país.

(Foto: Congreso de la República)

En ese sentido, la Presidenta del Congreso destacó que esta propuesta, que se encuentra en Dirección Legislativa y no ha sido conocida por el pleno, pasará a revisarse y se presentará una nueva que no afecte a ningún sector.