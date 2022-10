Juan Francisco Sandoval: "Siguen inventando casos e implantando pruebas"

El MP giró una nueva orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.

Luego que el Ministerio Público (MP) girara una nueva orden de captura en contra de Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) respondió que se busca "criminalizar el ejercicio del derecho de defensa".

El MP también giró una nueva orden de captura contra la exmandataria de FECI, Leidy Santizo, a los dos se les acusa de obstaculización de la justicia y argumentan la denuncia con una serie de mensajes telefónicos en donde hablan del caso Odebrecht, el cual se encuentra en reserva.

#CasoCooptaciónYCorrupciónJudicial

La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/U5TLVGosDh — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 19, 2022

Al respecto, Sandoval argumentó la conversación a través de los mensajes que solo "denotan que está ejerciendo su derecho de defensa y que tenía una comunicación con una de las abogadas que forman parte del equipo".

"El mensaje que está lanzando la fiscalía es que ni siquiera podemos ejercer la defensa. Se habla de un caso que está reservado, pero el caso no estaba reservado para mí, porque el mismo Fiscal anuncia que yo tenía una orden de captura en una de esas causas", dijo Sandoval.

Además, Sandoval aseguró que el mensaje que envía la FECI es que él no puede hablar con los medios de comunicación "porque, con la mala fe con la que actúan, está siendo interpretado que se está intimidando a algún juez. No podemos ejercer la defensa. No podemos ejercer la libertad de expresión".

"Siguen inventando casos e implantando pruebas... el MP se está convirtiendo en la herramienta utilizada para acallar cualquier voz que señalen los desmanes que se están cometiendo en la administración gubernamental", sentenció Sandoval.