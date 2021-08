Juan Pablo Medina se hace una "limpia" tras mala racha laboral

El actor no ha podido sobreponerse a la falta de trabajo, por lo que ha tomado la decisión de realizarse una limpia.

A través de una entrevista, Juan Pablo Medida contó que acudió a hacerse una limpia por consejo de su mamá.

El actor había rechazado participar en una telenovela de TV Azteca para hacer una película, misma que también terminó perdiendo, pues la directora no estaba convencida con su trabajo. Pasaba el tiempo y proyecto que llegaba a sus manos, terminaba siendo para otro colega.



"Mi mamá me dijo: "Tienes que ir donde una "bruja...". Fui con la "bruja, estuvo increíble porque me mandó a hacer unas terapias, primero tienes que repetir unos mantras y me hizo una limpia", compartió el artista.

De acuerdo con el análisis de la curandera, el actor ha sido “trabajado” para que no pueda tener empleo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Medina (@juan_pablomedina)

“Aquí hubo un proyecto donde alguien te hizo una "brujería", tienes bloqueado el trabajo... Yo no sé si creo o no en esas cosas. Pasaron dos semanas, me sentía muy mal, débil, mal de la panza, se me pasó y afortunadamente llegaron proyectos y cosas increíbles", agregó Medina.

A principios de agosto, se confirmó que Juan Pablo Medina perdió parte de una de sus piernas, consecuencia de una trombosis venosa, que lo pudo llevar a perder la vida.