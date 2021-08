¿A qué hora y en dónde ver a Luis Grijalva en los 5000 metros de Tokio 2020?

Luis Grijalva representará esta noche a Guatemala en la rama de atletismo.

El atleta guatemalteco Luis Grijalva tendrá participación en la prueba de 5 mil metros planos.

Luis será el primer atleta de Guatemala, en 30 años, en poder competir en una prueba de medio fondo en una justa olímpica.

Grijalva obtuvo la oportunidad de participar ya que es un beneficiario de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en Estados Unidos.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel Grijalva (@luisgrijalva_)

¿Dónde y cuándo ver a Luis Grijalva?

Grijalva competirá el próximo martes 3 de agosto a las 5:16 am.

Podrás ver su participación por el canal de marca claro.

Así anunció su ida a Tokio

El lunes 26 de julio recibió su "documento de reingreso avanzado" para entrar y salir sin problemas a Estados Unidos.

"Es oficial, me voy a Tokio. No podría haber hecho esto sin la ayuda de Jessica Smith Bobadilla, una persona increíble que hace cosas tan maravillosas por los migrantes como yo, que no podría haber hecho esto sin su ayuda. Gracias @hokaoneone y @flynnsports por permitirme seguir con mi sueño olímpico", escribió al compartir una foto en redes.

Desde entonces, Luis se incorporará a los marchistas y entrenadores guatemaltecos que viajaron a Tokio.