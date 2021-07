Juegos Olímpicos: Entrenador le propone matrimonio a esgrimista

La deportista argentina se encontraba en medio de la zona de prensa atendiendo a una televisión de su país cuando su entrenador y pareja sentimental la sorprendió.

La esgrimista argentina María Belén Pérez Maurice vivió una jornada de contrastes en los Juegos de Tokio: perdió en su estreno en el torneo olímpico de sable, pero ganó un esposo, al aceptar la propuesta de matrimonio realizada a mitad de una entrevista por su entrenador, Lucas Saucedo.

La deportista argentina se encontraba en medio de la zona de prensa atendiendo a una televisión de su país, después de perder el duelo de la primera ronda contra la húngara Anna Hun Marton, cuando su entrenador y pareja sentimental desde hace 17 años se acercó por detrás mostrando un cartel que decía: "Flaca. Te querés casar conmigo???".

"Ellos (los periodistas) me han dicho que me girase y él tenía el cartel. Me quedé en blanco. Fue como ¡Oh, Dios mío!", explicó.

Él reaccionó pidiéndole: "Dime que sí, que nos ve mucha gente".

Tras la sorpresa inicial, María Belén, de 36 años y nacida en San Nicolás, olvidó la decepción de la eliminación olímpica y aceptó rápidamente la propuesta estampando un beso a su querido.

"Somos muy felices. Somos muy buena pareja, por supuesto tenemos nuestras peleas, pero disfrutamos del tiempo que pasamos juntos. Nos amamos mucho y queremos pasar el resto de nuestras vidas juntos", explicó visiblemente emocionada.

"Lo vamos a celebrar en Argentina con un gran asado", añadió para demostrar que son una pareja 100% argentina.

No obstante, era la segunda vez que Saucedo probaba suerte. Ya lo había intentado durante la disputa del Mundial de Esgrima celebrado en 2010 en París... la ciudad del amor.

Segundo intento

"Pero me dijo que no. Después de que compitiese, fuimos a tomar un café y a pasear, se lo pedí y me respondió: '¿Estás de broma, no?", explicó a los periodistas.

No obstante, María Belén, que participó en Tokio en sus terceros Juegos Olímpicos (tras Londres-2012 y Rio-2016) no cerró la puerta definitivamente: "Soy joven, quizás en el futuro", le dijo entonces al que será su futuro esposo.

"La amo y cuando ha perdido su duelo (contra Marton) ella estaba muy triste, por lo que he pensado que la propuesta (de matrimonio) quizás le cambiaba de humor. Lo escribí en un papel sobre la marcha", relató Saucedo, quien de haber recibido una nueva negativa "hubiese tenido que esperar a otro momento".

Pero Tokio "era el lugar ideal para declarar todo mi amor y mi admiración por la 'Flaca'", reiteró Saucedo, toda una institución en el esgrima argentino, en unas imágenes que pueden verse a través de las redes sociales.

La pareja no tiene por el momento fecha para el enlace ni lugar, barajando la posibilidad de casarse en París o en República Dominicana, donde vive una hermana de ella.