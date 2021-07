Kevin Cordón: "No podemos comparar a Guatemala con un país europeo"

Kevin Cordón logró la victoria 21-19 para meterse en los cuartos de final y darle una nueva alegría a Guatemala.

Tras su victoria, Kevin Cordón se pronunció y destacó varios puntos que influyeron en su logró, lo cual era un sueño, "para mí era un sueño poder avanzar rondas, poder estar en cuartos de final", destacó.

El badmintonista también habló sobre los retos que tuvo que superar con su contrincante, pues enfatizó que el deporte guatemalteco no tiene la misma preparación que el de otros países, "no se le puede comparar, los asiáticos con los europeos, tantas cosas. No podemos comparar a Guatemala con un país europeo, somos un país pobre y es bien difícil poder igualarlos", enfatizó.

"Con los años me di cuenta que la única cosa que uno tiene igual a todos los países es jugar con garra", añadió.

De acuerdo con el deportista guatemalteco, la ayuda de su preparador físico fue importante, ya que estuvo con él desde el 2018.

¡Vamos Guate! ️



La celebración del entrenador Muamar Qadafi tras la victoria de Kevin Cordón ante Mark Caljouw.#RetoTokyo #PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores @CDAG_Guatemala pic.twitter.com/Un0sutjKpi — C O G (@COGuatemalteco) July 29, 2021

Los guatemaltecos estuvieron pendientes de la participación de Kevin Cordón, ya que en horario de Guatemala eran las 4:00 de la madrugada. Ante esto, Kevin agradeció el apoyo, "de todo corazón muchas gracias por poner sus alarmas para poder ver el partido, de todo corazón muchas gracias", finalizó.