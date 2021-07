Juegos Olímpicos: Levantador de pesas ganó el oro con la técnica del "flamenco"

Li Fabin se lució al lograr levantar 166 kilogramos (casi tres veces su peso) en su apertura, y se dio el lujo de poner la pierna derecha en el aire, una vez que la barra estaba sobre su cabeza.

El chino Li Fabin cumplió las expectativas que se tenían, luego de colgarse la medalla de oro en la prueba de levantamiento de pesas el pasado domingo en los Juegos Olímpicos.

El también campeón del Mundial de Halterofilia en 2019 y subcampeón en 2018 era uno de las máximas esperanzas de su nación.

Esta técnica bautizada como 'Flamenco', no es nada común y no se había visto en este nivel de competencia. Pero, pese a su rareza, no es considerada ilegal.

“Tengo una fuerza y unos músculos centrales muy fuertes”, declaró Fabin luego de su prueba y agregó: “Sé que este movimiento agrada a la audiencia, pero no sugiero que la gente haga el mismo movimiento. Podría provocar lesiones“.

En este sentido, insistió: “Pararse sobre una pierna no es un movimiento de equilibrio normal. Solo puedo hacerlo porque tengo una gran fuerza en los músculos de la base y el abdomen”.

Dos tipos de movimiento

Cabe mencionar que en este deporte los atletas tienen dos tipos de movimientos: clean and jerk y Snatch. Después de hacer tres intentos en cada uno, sus mejores performances son las que quedan registradas para sumarse y dar el peso final. Quien más acumule es el ganador.

La final de halterofilia de la categoría de 61 kilogramos se definió entre Li Fabin y Eko Yuli Irawan, quien venía de ser campeón de los Juegos Asiáticos.

Fabin se subió a la cima del podio al levantar más tarde 172 kilos en clean and jerk (aunque en esa ocasión no usó la técnica del Flamenco), que sumado a los 141 kilos logrados con el movimiento Snatch pudo completar un total de 313 kilos.

Irawan lamentó su preparación interrumpida en Indonesia devastada por el Covid-19.

“El entrenamiento fue más duro, sí”, dijo a la agencia de noticias AFP y añadió: “Hemos estado entrenando en el encierro de Covid desde enero”.

Por su parte, el joven kazajo de 22 años, Igor Son, se adjudicó el bronce con un total de 294 kg.

Mira el video aquí: