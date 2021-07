Otro judoka renuncia a enfrentarse a rival israelí en los Juegos Olímpicos

Es el caso de un segundo atleta que renuncia a los Juegos Olímpicos para no medirse a un rival de un país con conflictos políticos.

Los organizadores olímpicos informaron que Mohamed Abdalrasool de Sudán no se presentó para enfrentar a Tohar Butbul de Israel en su pelea de dieciseisavos de final a pesar de haber intervenido en el combate anterior.

La Fundación Internacional de Judo (FIJ) no anunció de inmediato una razón por la que Abdalrasool no peleó, y el organismo rector no respondió a las solicitudes de comentarios. Los funcionarios olímpicos sudaneses tampoco hicieron comentarios de inmediato.

El yuduca sudanés Mohamed Abdalrasool abandona los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras negarse a competir frente a un israelí. ¡Un ejemplo a seguir! pic.twitter.com/0lvgzPJDMM — Palestina Hoy (@HoyPalestina) July 26, 2021

Fethi Nourine de Argelia fue enviado a casa de los Juegos de Tokio y suspendido por la FIJ después de que se retiró para evitar un posible enfrentamiento de octavos de final con Butbul. Se suponía que Nourine se enfrentaría a Abdalrasool por el derecho a encontrarse con Butbul.

Abdalrasool está clasificado en el puesto 469 del mundo en la categoría de 73 kilogramos, mientras que el israelí es séptimo del mundo.

*Con información de The Guardian