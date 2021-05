Juez de Antigua Guatemala se pronuncia tras golpear a ciudadano

Tras la difusión de un video en el cual se observa al juez cuando golpea a una persona en la Antigua Guatemala, la comuna resolvió sancionarlo.

El juez de asuntos municipales del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, Osiel Calderón Salazar, se pronunció en un video luego de agredir a un ciudadano en un área cercana a la Catedral de dicha ciudad colonial.

La discusión y agresión del juez quedó registrada en un video que se volvió viral en las redes sociales. En este se muestra el momento en que el juez confronta a la persona, le lanza una patada y luego lo empuja.

El Ayuntamiento de la Antigua Guatemala informó que iniciaron una investigación por el incidente y resolvieron sancionarlo administrativamente.

La versión del juez en video

El juez difundió un video en las redes sociales para dar su versión de lo que sucedió. Dijo que los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 15 de mayo cuando realizaba el procedimiento de cierre de un restaurante que no cumplía con las medidas sanitarias por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia del Covid-19.

Calderón explicó que ante este proceso, varias personas lo encararon y exigieron que no cerrara el lugar. Sin embargo, añade, uno de ellos “llegó a entorpecer el proceso bajo insultos y sin identificarse”.

“Yo le pedí que se retirara del lugar de forma voluntaria y me insultó y me dijo que no era autoridad para echarlo del lugar”, agregó Calderón. Finalmente y luego del intercambio de palabras, el juez reconoce que reaccionó sin la intención de agredirlo.

“Tal vez me excedí en el sentido de levantarle la mano, pero en ningún momento con la intención de agredirlo sino de retirarlo del lugar”, finalizó el juez.

El juez de asuntos municipales del Ayuntamiento de Antigua Guatemala, Osiel Calderón Salazar se pronunció por lo ocurrido el fin de semana y que se hizo viral en redes sociales. pic.twitter.com/75lCibAlJa — Tavo Méndez (@GuusToov) May 19, 2021

La agresión del juez de la Antigua Guatemala

En las imágenes se observa que el juez se aproxima a un hombre y tras una discusión este lo golpea. El video se hizo viral y los ciudadanos denunciaron el mal actuar del servidor público.

El Ayuntamiento de Antigua se pronunció ante los hechos y confirmaron que el abogado recibirá una sanción administrativa por parte de Recursos Humanos.

Alcalde de Antigua Guatemala reacciona

Posteriormente, el alcalde de la Antigua Guatemala, Víctor Del Pozo aseguró que pidió un informe más completo de los hechos para establecer las sanciones.

El juez podría recibir sanciones que van desde la suspensión de labores sin goce de salario hasta el despido.