-

Rechazan renuncia y desestimación presentada por el MP contra tres fiscales, entre estos, el exfiscal Stuardo Campo, en el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Jimmi Bremer, titular del Juzgado Décimo Penal A, rechazó la renuncia y desestimación del Ministerio Público (MP) a la primera declaración y del caso contra tres fiscales del, entre los que sobresale el exfiscal Stuardo Campo, en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Con esta decisión, el juzgado ordenó al MP a continuar con la imputación respectiva contra Campo y los agentes fiscales Lesli Anely Pineda Santos y Ada Elisa Winter.

El MP los señala por supuestas anomalías o irregularidades en la forma en que manejó la investigación original sobre la construcción del Libramiento de Chimaltenango.

En su petición, la Fiscalía argumentó que lo actuado no constituía la comisión de algún delito, sin embargo, el juzgador consideró que lo solicitado por el MP no encuadraba en la vía procesal elegida y ordenó que se iniciara con la imputación de la conducta reprochada a los exfiscales.

Los fiscales Stuardo Campo y Ada Elisa Winter comparecieron ante el juez Jimmi Bremer, titular del Juzgado Décimo Penal A. (Foto: Wilder López/Soy502)

Inicia imputación del MP

Con esto, entre los hechos reprochados a los acusados resalta una apelación parcial en contra del auto de mérito a favor de 17 sindicados, entre los que se encontraba Álvaro Castillo Váldez.

Sin embargo, ante la inobservancia del debido proceso, presentó una solicitud de orden de aprehensión contra Castillo Váldez en el Juzgado de Mayor Riesgo C, la cual fue otorgada.

El MP inicia la imputación contra los fiscales del MP, por el delito de abuso de autoridad. (Foto: Wilder López/Soy502)

Fue así como el MP dijo que se había promovido una acción distinta a la iniciada, en agravio de la administración pública, esto debido a que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo decreto falta de mérito.

De esta cuenta, por la acción realizada el ente investigador imputó a los acusados el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Al concluir la argumentación de la defensa de los señalados, quienes solicitaron la falta de mérito a favor de Campo, Pineda y Winter, el juez Bremer fijó para el 25 de enero, a partir de las 9:00 la audiencia en la que resolverá si son ligados a proceso penal.

El Juzgador indicó que la temporalidad de dos meses se debe a que el próximo 9 de diciembre la judicatura a su cargo saldrá al período vacacional de fin de año, por lo que estarán de regreso el 13 de enero.

Sobre el caso

El caso conocido como Libramiento de Chimaltenango se originó tras una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción por un presunto fraude millonarios de más de Q500 millones por supuestas anomalías o irregularidades sobre la construcción de esta obra.

El Libramiento de Chimaltenango es una construcción de una carretera que consta de 14 kilómetros en el que también han sido señalados varios funcionarios de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

En este caso figuró como principal protagonista el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, quien se acogió al procedimiento de aceptación de cargos y le fue reducida la condena.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso dicha sentencia tras declarar con lugar la apelación presentada por el ente investigador y la Procuraduría General de la Nación (PGN) de varios empresarios, así como funcionarios de gobierno, específicamente de entidades ligadas a la construcción y mantenimiento de carreteras.

Por último, este caso ha sufrido el traslado de la carpeta judicial a varios juzgados de mayor riesgo, pues ya pasó por las manos del Juzgado de Mayor Riesgo A y ahora es conocido por el de Mayor Riesgo D.