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Tras no comparecer a la diligencia, el juez resolvió certificar lo conducente contra los representantes del MP en el caso Los Calavera.

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Ante la ausencia del MP en la audiencia de etapa intermedia, prevista para este viernes 27 de noviembre en el caso "Los Calavera", el juez Edy de León, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, rechazó la excusa presentada por el ente investigador y decidió certificar lo conducente.

Según el abogado querrellante Alejandro Arriaza, la resolución emitida por el juzgador al indicar que se certifique lo conducente lleva consigo el encuadramiento de dos delitos, incumplimiento de deberes y denegación de justicia.

Agregó que la excusa presentada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado se fundamenta en la imposibilidad material para asistir a la audiencia señalada para este 27 de noviembre.

Esto como consecuencia de tener una diligencia que cumplir en un Juzgado de Paz de conocimiento de hechos.

Arriaza aseveró que la audiencia de continuación de la etapa intermedia fue reprogramada para el próximo jueves 3 y viernes 4 de diciembre.

Para el próximo 3 y 4 de diciembre fue programada la continuación de la etapa intermedia en el caso Los Calavera. (Foto: Archivo/soy502)

Sobre el caso

El caso se originó tras los ataques armados efectuados contra dos directivos de un centro asistencial, ubicado en la zona 10. Se trata del ingeniero Francisco Galindo y el médico Mario Fernando Meza Barrios.

De acuerdo con los hechos, el atentado contra Galindo ocurrió el 23 de diciembre de 2022, y en un segundo ataque, realizado el 16 de agosto de 2023, falleció el cardiólogo Meza Barrios.

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas acusadas de integrar una estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

De los siete capturados, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

El Ministerio Público presenta durante las audiencias elementos de investigación con los que busca que sean enviados a juicio por los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para asesinato, extorsión.