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El Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos, declaró prófugos a los exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG.

Tras los allanamientos ejecutados el pasado martes 24 de noviembre y el cumplimiento de varias órdenes de aprehensión contra exautoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal, declaró la rebeldía de las personas contra quienes fueron giradas dichas órdenes de captura.

Lo anterior fue confirmado por el abogado de la Asociación Deporte Limpio, Carlos Arana, organización que presentó la denuncia de irregularidades en el manejo presupuestario del COG en el 2022.

El abogado agregó que, pese a que los resultados de los allanamientos y ejecución de las órdenes de aprehensión contra exdirectivos del Comité Ejecutivo del COG.

Dijo que durante los operativos el Ministerio Público (MP), fueron secuestrados los libros de actas correspondientes y la investigación continúa.

Afirmó que fue solicita ante la judicatura, se declarar la rebeldía de los imputados en el caso, lo cual fue aceptada por el juzgador, con lo que se declaró oficialmente prófugos.

Señaló que, únicamente la secretaria administrativa, Hellen Jeanyra González Orellana de Sandoval, ha manifestado a través de abogado de la defensa apersonarse voluntariamente a la judicatura para solventar su situación jurídica.

Con esto, indicó que le fue fijada una audiencia para el próximo mes de marzo.

El pasado martes 24 de noviembre, el MP en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó varias órdenes de allanamiento y aprehensión para dar con el paradero de varios exdirigentes deportivos del COG.

Entre los exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG declarados prófugos sobresale, el presidente del COG, Gerardo Aguirre, el exvicepresidente, Juan Carlos Sagastume Bendaña (expresidente), María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García-Gallont (exvocal I), Claudia Lorena Rivera Lucas, exvocal II y Rafael Antonio Cuestas Rölz, exvocal III.

Además, el gerente general, Gerardo Estrada Mayorga, y González Orellana de Sandoval.

El abogado de la Asociación Deporte Limpio, Carlos Arana, aseguró que el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal declaró prófugos a los exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG contra quienes se giró órdenes de aprehensión. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/Jy1hS3hH2i — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 25, 2026

Cambios y denuncia

El pasado jueves 19 de noviembre, se conoció del nombramiento de un Comité Ejecutivo Interino el cual es encabezado por Julio Fernando Cáceres Grajeda como presidente, y de Nora Liliana Segura Monzón del Delcompare, como vicepresidenta.

Segura Monzón, Del Delcompare se desempeñó del 2010-2014 como jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), mientras que, del anterior Comité Ejecutivo presidido por Aguirre, únicamente repite como vocal Ana Waleska Soto Abril.

El pasado 20 de noviembre, abogados del COG presentaron ante el Juzgado Segundo Penal, una recusación contra el juez titular de dicha judicatura para que ya no siga conociendo la carpeta judicial relacionada a una serie de irregularidades administrativas denunciadas en el COG.

La petición fue presentada un día después de que la Asamblea General designara al Comité Ejecutivo interino.