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El juez Mynor Moto suspendió la audiencia de etapa intermedia contra Jorge David Rodas Linares, señalado de embestir a una pareja de motoristas en la zona 18.

Este miércoles 18 de noviembre, el juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia contra Jorge David Rodas Linares, señalado de embestir a una pareja de motoristas en la zona 18, situación que acabó con la vida de Nidia Renata Bautista García.

La defensa solicitó la suspensión con el argumento de que se debían conocer los medios de convicción admitidos en el proceso penal contra su patrocinado.

La petición se dio luego de que uno de los querellantes y Ministerio Público (MP), requirieran al juzgador incorporar dos medios de convicción al proceso, uno testimonial y otro documental, así como una modificación al escrito acusación por parte del ente investigador.

Además, uno de los abogados querellantes presentó un escrito para incorporar al proceso la declaración testimonial del médico Miguel Estuardo Rodríguez Argueta, con el detalle de los daños psicológicos causado a la hija de Nidia Renata Bautista García. También se presentó un legajo de documentos como prueba documental, admitidos por la judicatura más la modificación al escrito de acusación del MP.

Los tres medios de convicción fueron admitidos por al juzgador quien fijó dos días para que la defensa pueda acceder a dichos medios de pruebas.

Con esto, la audiencia de etapa intermedia fue reprogramada para el 8 de diciembre a partir de las 9:00 horas.

El Juzgado Tercero Penal admitió nueva prueba documental y testimonial, así como la modificación al escrito de la acusación en el proceso penal contra Jorge David Rodas Linares, señalado de embestir a una pareja de motoristas en la zona 18. (Video: Cristobal Veliz/Soy 502) https://t.co/KdlqLfdBjn — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 18, 2026

Oposición

Luego de que el juzgador admitiera los medios de convicción para su incorporación al proceso, la defensa de Rodas Linares presentó una actividad procesal defectuosa, con la argumentación de que con la decisión adoptada la judicatura estaba beneficiando al ente investigador concediéndole más tiempo para la investigación.

Sin embargo, tanto el querellante como el MP pidieron al juez denegar la acción presentada, pues adujeron que en ningún momento se estaba variando las etapas del proceso, y solo se pidió la incorporación de nuevos medios de convicción, así como admitir la modificación del escrito de acusación y reiteraron que eso no significaba un beneficio en la extensión del plazo de la investigación.

Al final, el juez Moto declaró sin lugar la actividad procesal defectuosa presentada por la defensa y reiteró para el 8 de diciembre la audiencia de etapa intermedia contra Rodas Linares.

Cambio de delito

El pasado 26 de agosto, el juez Moto reformó el delito imputado a Rodas Linares, lo cual modifica la figura delictiva de homicidio en grado de tentativa a homicidio, esto debido al fallecimiento 14 días después del trágico accidente de Nidia Renata Bautista García en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 4-19.

Además, en la resolución emitida por el juzgador se subsume el delito de lesiones gravísima que anteriormente habían sido encuadradas en el presente caso.

Rodas Linares continuará el proceso penal en su contra sólo por el delito de homicidio, y no como lesiones gravísimas.

El pasado 26 de agosto el juez Mynor Moto cambió el deltio de homicidio culposo por homicio contra Jorge David Rodas Linares. (Foto: Cristobal Veliz/Soy502)

Sobre el caso

El caso sucedió a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, zona 18 capitalina, cuando el piloto de un automóvil embistió a la pareja que se movilizaba en una motocicleta.

En el hecho, sobresale que el piloto del automotor arrastró por varios metros a Bautista García, a quien por la gravedad de las heridas le fue amputado el miembro superior izquierdo.

Además, Kevin Jiménez, quien conducía la motocicleta, sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda.