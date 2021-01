Juez Mynor Moto: "Ninguna persona me ha patrocinado"

Lapiceros, mascarillas, llaveros y gel antibacterial, con el nombre del juez Mynor Moto, son obsequios que recibieron algunos abogados que acudieron a votar para elegir a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), delegado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Estos souvenirs, dijo Moto, fueron entregados por personas que asegura no conocer "son una bendición", expresó al negar algún patrocinio en específico.

Esto fue lo que se entregó con el nombre de Mynor Moto. (Foto: Wilder López/Soy502)

"A mi ninguna persona me ha patrocinado, no he dado la oportunidad para ello. Ni he recibido apoyo económico ni he recibido apoyo de transporte, ni todo lo que se dice", declaró.

“ Los costos de la campaña en alimentación no superaron ni siquiera los 15 mil quetzales, por darles una cifra. Puedo pagarlos hasta yo ” Mynor Moto , juez

Aquí puedes ver lo que dijo:

El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, es candidato a magistrado para la CC.

