Juez niega vínculos con Gustavo Alejos y arremete contra la FECI

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló a varias personas de haber sostenido reuniones con el exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien enfrenta varios procesos de corrupción. Uno de los señalados es el juez de Trabajo de Quetzaltenango, José Roberto Alvarado Villagrán, quien negó todo.

La FECI difundió las imágenes del juez ingresando al centro asistencial donde se encontraba Gustavo Alejos. (Foto: MP)

"Los señalamientos que se me hacen son completamente falsos", dijo Alvarado Villagrán en conferencia de prensa en Quetzaltenango, pese a que existen fotografías de su visita.

El juez indicó que la FECI hizo referencia a la visita de una persona que llegó en un vehículo que está a su nombre, pero argumentó que el automotor se lo vendió a otra persona.

"Si bien es cierto que se encuentra registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a mi nombre, déjenme comentarles que en el año 2014 yo lo vendí al señor Jaime Fernando Echeverría Argueta, quien es vocal de la Séptima Sala de Apelaciones de Quetzaltenango... se me vincula con mi nombre y realmente el que tiene la posesión, está en el disfrute y goce del vehículo es el señor Echeverría Argueta quien no sé porque no ha hecho el traspaso correspondiente", aseguró a través de un video publicado por Stereo100.

Sin embargo, la FECI presentó fotografías y aseguró que el juez acudió al hospital donde se encontraba recluido Alejos el domingo 16 de febrero a las 12:05 horas. Además, indicaron que el jurista "manifestó interés en ser incluido en la nómina del Consejo de la Carrera Judicial para presentar a las Comisiones de Postulación de la Sala de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones".