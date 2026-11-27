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La diligencia prevista para este viernes 27 para la aceptación de cargos de la ex vicemandataria, Roxana Baldetti fue suspendida.

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La audiencia de aceptación de cargos de la ex vicepresidente Roxana Baldetti prevista para este viernes 27 de noviembre fue suspendida por el juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

El argumento de la suspensión es por imposibilidad material, ya que el abogado de Baldetti, Melkin Escobar presentó una excusa para ausentarse de esta diligencia, pues con anterioridad tenía que cumplir con una audiencia en otro caso, en el departamento de Jutiapa.

La diligencia fue reprogramada para el 2 de diciembre.

El pasado miércoles 25 de noviembre, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, también canceló esta audiencia, pues el Ministerio Público (MP) pidió que la audiencia de aceptación de cargos fuera conocida por el "juez natural" que conoce el caso.

Esto, debido a que Cruz Toscano, conoció la carpeta judicial del caso "Cooptación del Estado" en forma temporal, por una licencia especial que fuera concedida al juez Orozco.

La petición de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos por parte de la vicemandataria se hizo el pasado 4 de noviembre, tras conocer que regresaría a prisión.

El MP también había solicitado la suspensión de la audiencia prevista para la aceptación de cargos de Roxana Baldetti. (Foto: Wilder López/Soy502)

Detalles del proceso

El caso Cooptación del Estado es un proceso judicial que lleva 10 años, en el cual se señala al binomio presidencial 2012-2016 de haber creado una estructura financiera para captar fondos y lavar dinero para financiar su campaña electoral.

Según la investigación, además del binomio presidencial, el MP acusó a cerca de 75 personas.

Dentro de la tipificación delictiva atribuida a los sindicados en el caso Cooptación del Estado, sobresalen figuras penales como asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.