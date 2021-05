Captan a jugadores del América en fiesta desenfrenada

A días de jugarse el pase a las semifinales del Torneo Guardianes 2021, un escándalo se ha destapado en el Club América luego que algunos jugadores fueran captados en una fiesta desenfrenada.

Según informó la revista TV Notas, una persona que es “amigo” de varios jugadores del América le habría enviado las fotografías y confirmado que el 6 de mayo los futbolistas Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez, asistieron a una fiesta privada en la exclusiva colonia Lomas del Pedregal en la que, según sus propias palabras, “hubo mucho alcohol y desenfreno”.

“A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien, pero quienes se la pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión”, reveló la fuente anónima a la revista.

El diario Récord confirmó que ese día por la tarde el club les había organizado un asado a sus jugadores en las instalaciones de Coapa. En las fotografías de ambos eventos se puede confirmar que los jugadores llevaban la misma vestimenta.

El testigo consultado dio varios detalles sobre la polémica fiesta a la que asistieron los jugadores por su cuenta y sin conocimiento del club, e incluso se dio el lujo de anticipar el escándalo que se les iba “armar” a los futbolistas.

“Créeme, si en el club se hubieran enterado, ya les habrían puesto un castigo interno, pero cuando se sepa, se les va a armar en su casa y en el club, donde tienen prohibidos este tipo de ‘festejos’”.

Los jugadores se excedieron durante la fiesta a la que tenían prohibido asistir.

El escándalo subió de tono porque en otra parte de la entrevista le preguntaron a la fuente si los futbolistas involucrados estaban casados. Y es que cabe destacar que tres de los cuatro jugadores involucrados efectivamente son casados y con hijos.

“Roger tiene esposa y un hijo, aunque no la exhibe en redes sociales para poder hacer vida de soltero. Además, tiene una hija de una anterior relación con Yennifer Villalba, la misma que en 2019 lo acusó de no darle la manutención para su pequeña. Por su parte, Nico también tiene pareja, pero él sí la muestra en redes sociales, ella es Carolina Granadam y, aunque no sé si ya se casaron o no, recientemente se convirtieron en padres”, concluyó el entrevistado.

Una semana después de la fiesta, América quedó eliminado de la Liguilla al empatar 5-5 en el marcador global contra Pachuca, pero los goles de visitante le dieron el pase al Pachuca.

Según el protocolo sanitario de la Liga MX, los jugadores no pueden asistir a reuniones que no sean aprobadas por el club, ya que de romper el reglamento pueden hacerse acreedores a una multa económica y quedar separados del equipo durante 10 días y hasta que se les realicen pruebas para detectar si contrajeron Covid-19.

*Con información de Infobae