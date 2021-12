Escándalo en Colombia: jugadores reciben amenazas por amaño de partido

El partido de ascenso en Colombia ha levantado muchas dudas y el escándalo ha escalado a niveles políticos en las últimas horas. Los jugadores reciben llamadas con amenazas.

El partido entre Club Llaneros y Unión Magdalena ha generado una serie de suspicacias luego de un polémico final en el que Unión logró el ascenso de una manera muy dudosa para el mundo del fútbol colombiano.

El jugador Cristian Mina, del Llaneros no fue convocado para el partido, pero es víctima de insultos y hasta amenazas debido al suceso en el que no estuvo involucrado.

"No fui convocado y no pude jugar ese partido. Estoy muy dolido y no sé qué pasó. Nací en esta ciudad y nunca esperé que fuera a pasar. Sobre las sospechas, no sé qué es lo que pasó porque no entendí nada. Las cosas se salieron del control por la tristeza de la gente. No entré al vestuario y no pude hablar con mis compañeros", asegura Cristian Mina.

El futbolista sabe que Llaneros realiza una investigación interna para conocer lo que ocurrió aquella tarde.

"El equipo emitió un comunicado y no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Personalmente, sé que hay mucha gente 'Llanera' que ama a nuestro equipo. Quiero pedir disculpas a toda la gente y a todo un país. Es triste que se ataque al fútbol por estas cosas", dice.

Cristian Mina dijo que no fue convocado para el juego del escándalo. pic.twitter.com/kcVYydhNuF — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 7, 2021

Llamadas y amenazas

Además, resaltó que la situación se ha salido de control que su teléfono se ha llenado de mensajes y llamadas donde le desean lo peor.

"Ya ni quiero tomar el teléfono por las ofensas, mensajes y agresiones que me ha hecho la gente, las amenazas... Me han dicho que si me ven me hacen daño, que no me quieren ver en la calle. Yo no tengo nada que ver porque soy de los más afectados", reconoce.

El Unión Magdalena no se ha manifestado sobre los señalamientos. En sus redes sociales, el tradicional equipo de Santa Marta celebra su regreso a la élite del fútbol local tras dos años de ausencia.

Así fueron despedidos los jugadores de Unión Magdalena del estadio de Llaneros tras el vergonzoso ascenso. pic.twitter.com/tnbXvfjXG3 — Toque Sports (@ToqueSports) December 5, 2021

Esta será la segunda investigación que se abre contra equipos del fútbol colombiano en menos de una semana.

El pasado lunes, la autoridad reguladora del mercado anunció que adelanta averiguaciones contra el Unión Magdalena y otros 15 clubes por presuntamente impedir el traspaso de sus jugadores y convertirlos en "rehenes".