Julian Assange será extraditado a Estados Unidos

El Gobierno de Reino Unido confirmó que el fundador de Wikileaks será extraditado a Estados Unidos, luego que se firmara el decreto.

Julian Assange es requerido por la justicia estadounidense por la fuga masiva de documentos oficiales. Wikileaks y los allegados a Assange apelarán la decisión y aseguraron que se trata de un día negro para la libertad de prensa y la democracia.

La justicia británica emitió la orden formal de entrega en abril pasado y recientemente la ministra del interior, Priti Patel firmó el decreto para que Assange sea entregado a Estados Unidos.

“En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra debe firmar una orden de extradición si no hay ningún motivo que la prohíba”, dijo un portavoz del ministerio de Interior.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence - A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7 — WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022

La acusación

EE.UU. quiere juzgar a Assange por espionaje y podría recibir una condena de 175 años de prisión si es declarado culpable. Según la acusación, el fundador de Wikileaks publicó a partir de 2010 al menos 700 mil documentos militares y diplomáticos estadounidenses secretos sobre Irak y Afganistán.

Desde 2019, Assange guarda prisión, cuando fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, luego que el presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había otorgado el predecesor Rafael Correa.