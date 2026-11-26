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Justifica la decisión en la contención de los riesgos inflacionarios externos e internos y en la estabilidad macroeconómica.

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La Junta Monetaria (JM) decidió mantener en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, una medida que responde a una evaluación integral de la coyuntura macroeconómica externa e interna en la cual se concluyó que los riesgos sobre el nivel general de precios se encuentran contenidos dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco de Guatemala (Banguat).

"La Junta Monetaria en su sesión de hoy, con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna y luego de evaluar el balance de riesgo de inflación, decidió por unanimidad mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria", declaró Eddy Roberto Carpio Sam, presidente de la JM y del Banguat.

Eddy Carpio, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, (Foto: Banguat/Soy502)

Crecimiento y entorno internacional

Respecto al entorno internacional, Juan Carlos Castañeda, gerente económico del Banguat, explicó que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial se mantienen en terreno positivo según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Las perspectivas de crecimiento de la economía mundial indican, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en su actualización a octubre de este año, que la economía mundial crecerá un 3.1% en 2026 y un 3.4% esperado para 2027", detalló el funcionario.

Este comportamiento estará respaldado por la firmeza del consumo privado, el dinamismo de los servicios y las inversiones en tecnología e inteligencia artificial, anticipando además que Estados Unidos crecerá un 2.3% en ambos ejercicios, mientras que China registraría un 4.5% en 2026 y un 4.0% en 2027.

No obstante este desempeño, Castañeda advirtió que persisten factores de incertidumbre y riesgos a la baja originados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, el aumento del proteccionismo comercial y las presiones fiscales globales.

En relación con el mercado petrolero, el barril de crudo mostró volatilidad inducida por la interrupción de flujos en el estrecho de Hormuz, promediando US$85.15 por barril al cierre de 2026, aunque se prevé una moderación a US$73.23 por barril en 2027 ante una oferta mayor a la demanda mundial.

Indicadores internos

En el plano nacional, el informe de la JM señala que la actividad económica muestra una evolución congruente con las estimaciones oficiales, fijando el valor central del crecimiento del PIB en 4.3% para 2026 y en 4.0% para 2027.

De acuerdo con las cifras expuestas por el gerente económico del Banguat, este dinamismo se refleja en el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), cuya variación acumulada a septiembre alcanzó un 4.3%, mientras que el Índice de Confianza en la Actividad Económica se situó en 54.38 puntos a octubre, manteniéndose en zona de expansión.

Por su parte, Castañeda expuso que el comercio exterior muestra un desempeño estable con un incremento esperado en las exportaciones del 6.5% tanto para 2026 como para 2027.

En las importaciones, las proyecciones del ente emisor estiman un crecimiento del 9.0 % al cierre de este año y del 8.0% para el próximo ejercicio. Asimismo, según el balance de la JM, las remesas familiares registran un proceso de normalización con una tasa estimada del 5.0% para 2026 y del 3.0% para 2027.

Inflación contenida

La inflación total se ubicó en 4.38% a octubre de 2026, mostrando una desaceleración respecto al 4.69% de septiembre. Esta trayectoria ubica al indicador dentro de la meta del 4.0% (+/- 1 punto porcentual), proyectando un cierre del 4.25% para 2026 y del 4.0% para 2027.

"El dato más reciente a octubre con un 4.38% de variación interanual, una reducción respecto del mes previo de septiembre, explicada en su mayor parte por la exoneración en los impuestos de los combustibles que tuvo vigencia a partir del mes de octubre", afirmó el gerente económico del Banguat.

Finalmente, la JM dio a conocer que la cartera crediticia al sector privado registró un incremento interanual del 8.4% al 18 de noviembre, impulsada por el crédito productivo con un 26.6%, seguido del consumo con 9.9%, hipotecario con 9.1 % y empresarial con 4.6%.