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El ritmo inflacionario desaceleró a 4.38% en octubre y se prevé que la trayectoria de precios se mantenga dentro del margen de tolerancia.

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El ritmo inflacionario total de Guatemala se situó en 4.38% al cierre de octubre de 2026, reflejando una desaceleración respecto al 4.69% alcanzado en septiembre y consolidando una trayectoria contenida dentro del margen de tolerancia del 4.00% (+/- 1 punto porcentual) fijado por la autoridad monetaria.

De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por el Banco de Guatemala, la evolución del índice de precios al consumidor permitirá cerrar el presente ejercicio fiscal con una tasa acumulada del 4.25%, tras haberse realizado un leve ajuste en la proyección durante el segundo semestre para incorporar las presiones registradas en los mercados internacionales de insumos y la dinámica de los precios de los alimentos a nivel local.

Este desempeño confirma que, pese a la severa volatilidad observada en los mercados energéticos globales a lo largo del año, el comportamiento general del nivel de precios en el país se mantiene bajo control técnico.

Al analizar el balance de riesgos de la coyuntura económica, las autoridades explicaron que la previsión oficial del ritmo de crecimiento del índice de precios experimentó una actualización gradual, pasando del 4.00% estimado a inicios de año hacia un 4.25% acordado formalmente en agosto por el cuerpo colegiado de la autoridad bancaria.

El Banguat consideró las presiones registradas en los mercados internacionales de insumos y los precios de alimentos. (Foto: Archivo/Soy502)

"Nosotros continuamos haciendo una verificación de las condiciones que estaban explicando el comportamiento de la inflación y sí hicimos una revisión leve de 4 a 4.25% que es la que está vigente actualmente", declaró Eddy Roberto Carpio Sam, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

El funcionario detalló que esta calibración permitió absorber de forma ordenada las presiones derivadas de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio sobre el precio internacional del petróleo y del gas propano, así como los desajustes temporales en la oferta agrícola.

Combustibles y oferta agrícola

La moderación registrada en el índice general de precios durante el mes de octubre respondió en gran medida a la entrada en vigencia de la exoneración de impuestos a los combustibles aprobada por el Congreso de la República, la cual atenuó de forma inmediata el costo de la división de transportes en el indicador general.

Sin embargo, el rubro alimentario continúa bajo estricto seguimiento técnico debido al impacto del fenómeno meteorológico El Niño, el cual provocó una disminución significativa en los acumulados de precipitaciones durante la época lluviosa en la gran mayoría de los departamentos del país respecto al ejercicio anterior.

Aunque la abundante producción de maíz registrada en la región norte ayudó a contener la cotización del quintal y amortiguar la canasta básica a finales de octubre, otros bienes agrícolas de consumo masivo mantienen presiones alcistas sensibles a la estacionalidad del clima.

La abundante producción de maíz registrada en la región norte ayudó a amortiguar la canasta básica a finales de octubre. (Foto: Canva/Soy502)

"Podríamos todavía estar expuestos a presiones inflacionarias importantes en el primer cuatrimestre del próximo año, pero en el escenario central estaríamos estimando que estas podrían moderarse hacia finales del próximo año", afirmó Carpio Sam.

Expectativas de mediano y largo plazo

La visión prospectiva de la autoridad monetaria y del mercado financiero coincide en que la inflación mantendrá una trayectoria de convergencia sostenida hacia el valor central de la meta de 4% para el cierre de 2027.

Esta proyección considera que el fin de los incentivos fiscales temporales a los derivados del petróleo a mediados del próximo año coincidirá con un escenario internacional de menores precios promedio del barril de crudo, los cuales descenderían a US$73.23 por barril, compensando posibles repuntes en el mercado local de carburantes.

Adicionalmente, el reajuste al techo del presupuesto de la nación aprobado por el pleno legislativo fijó un déficit fiscal estimado de 3.2% del PIB, un nivel técnicamente alineado con la sostenibilidad macroeconómica que limita las presiones sobre la emisión monetaria y el gasto público.

A este panorama se suma que los análisis proyectivos a largo plazo confirman la solidez de las variables macroeconómicas del país.

Según los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados efectuada en octubre de 2026, los pronósticos del mercado se encuentran plenamente anclados a la meta del banco central.

La expectativa de inflación a 12 meses se sitúa en un 3.99%, mientras que el horizonte a 24 meses se ubica exactamente en el 4.00% y la estimación prospectiva a 60 meses se posiciona en un 3.69%.

Esta coincidencia entre los agentes económicos a corto, mediano y largo plazo reafirma la credibilidad en las medidas de política monetaria y prevé que los choques exógenos remitirán paulatinamente durante el próximo ciclo económico, según la Junta Monetaria.