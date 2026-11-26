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La autoridad monetaria considera favorable el límite a la emisión de títulos del Tesoro aprobado.

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El reajuste aplicado al cupo de deuda interna bonificada en Q31,394.0 millones, dentro del presupuesto estatal para 2027, recibió una lectura positiva por parte de la Junta Monetaria (JM), al representar una moderación sustancial frente a los Q42,750.0 millones planteados en el proyecto original del Ejecutivo.

Esta evaluación favorable de la autoridad monetaria se da tras la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 por Q172,420.0 millones, concretada la madrugada de este miércoles por el Congreso de la República.

Ajuste a los bonos del Tesoro

Al acotar el volumen de colocación de los Bonos del Tesoro en el mercado nacional dentro del techo presupuestario aprobado, el Legislativo redujo de forma directa las necesidades financieras del Estado que requerían endeudamiento bonificado.

Para los integrantes del cuerpo colegiado, esta disminución contenida en el dictamen final aprobado por el pleno se alinea de mejor manera con los criterios técnicos formulados previamente para evitar presiones sobre las finanzas públicas.

Paralelamente, la evaluación trasladada al Congreso de la República refleja una postura favorable por parte de la Junta Monetaria, debido a que el ajuste aplicado a la deuda bonificada alinea el presupuesto con las recomendaciones de encaminar las finanzas públicas hacia metas de déficit cercanas al 2% del PIB que garanticen la sostenibilidad a largo plazo.

"El análisis que se hizo para sustentar la opinión que la Junta Monetaria trasladó al Congreso de la República es una respuesta favorable, dado que en línea con lo que se había manifestado en dicha opinión se instaba al Ministerio de Finanzas Públicas a converger a niveles más cercanos al 2% que son los que hacen que la deuda sea sostenible en el mediano y largo plazo", declaró Eddy Roberto Carpio Sam, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Conferencia de la Junta Monetaria del pasado 25 de noviembre. (Foto: Banguat/Soy502)

Asimismo, el órgano colegiado enfatiza que la reducción aprobada por el Congreso sitúa el endeudamiento del próximo año en un nivel inferior al previsto en el proyecto inicial presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Por otra parte, la fijación del cupo bonificado para 2027 impacta en la brecha del déficit fiscal del Gobierno Central, permitiendo que se ubique en un 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 4.4% considerado en la propuesta presupuestaria presentada en septiembre.

Asimismo, este reajuste le da certeza al saldo de la deuda pública total, que al 30 de septiembre de 2026 acumulaba Q252,478.12 millones (US$33,053.10 millones), equivalente al 25.0% del PIB de acuerdo con los reportes oficiales.

Crecimiento económico

En el marco de la coyuntura financiera nacional, la moderación en la oferta de títulos públicos previene distorsiones en el mercado secundario y resguarda el margen del crédito bancario disponible para el sector productivo privado.

Esta estructura del endeudamiento interno se equilibra con las fuentes financieras externas autorizadas para 2027, fijadas por el Congreso en Q2,869.0 millones mediante préstamos con organismos multilaterales.

Asimismo, las proyecciones técnicas elaboradas por el Banco de Guatemala (Banguat) contemplan que la actividad económica mantendrá un ritmo de crecimiento del 4.0% para 2027, dentro de un rango estimado de entre 3.0% y 5.0%.

Este desempeño da continuidad al dinamismo previsto para el cierre del presente ejercicio y supera el promedio histórico del 3.6% registrado entre 2010 y 2019, confirmando que la reducción en la cuota de bonos aprobada por el Congreso resguarda la sostenibilidad macroeconómica.