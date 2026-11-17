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Una noticia ha generado expectativa y sorpresa en Arabia Saudita, luego de que varios medios locales informaran que los altos mandos del Al Nassr estarían estudiando la posibilidad de incorporar a Cristiano Ronaldo Jr. a la dinámica del primer equipo para el cierre de la temporada 2026-2027.

El joven delantero de 16 años, que mide aproximadamente 1.90 metros, ha llamado la atención por su crecimiento futbolístico en las categorías inferiores del conjunto saudí, donde actualmente milita en la Sub-17. Sus actuaciones, con dobletes en encuentros importantes y una notable progresión deportiva, habrían despertado el interés de la institución para evaluar un posible salto al plantel principal.

A esto se suma su participación con la selección portuguesa Sub-17, donde continúa acumulando minutos y buscando consolidarse como una de las jóvenes promesas del fútbol luso, siguiendo los pasos de su padre, considerado una de las grandes leyendas del combinado absoluto de Portugal.

¡QUIEREN QUE CR7 JUEGUE JUNTO A SU HIJO! ⚽ De acuerdo a información de 'Saudi Channel One', el Al-Nassr está considerando seriamente subir a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo para que pueda jugar junto a su papá la próxima temporada. El club ya estaría trabajando para que el 'Bicho' pueda compartir el terreno de juego con su hijo de 16 años, algo que sería histórico. — Andre Marín (@andremarinpuig) November 17, 2026

De concretarse esta posibilidad, se abriría un escenario histórico: Cristiano Ronaldo podría compartir por primera vez una cancha con su hijo mayor en un partido oficial, defendiendo ambos los colores del Al Nassr.

Según las informaciones procedentes de Arabia Saudita, CR7 estaría de acuerdo con la posibilidad de entrenar junto a su hijo, siempre y cuando su rendimiento y condiciones futbolísticas demuestren que puede aportar al equipo. Por ahora, se trata de una opción que estaría bajo evaluación y que podría convertirse en uno de los acontecimientos más llamativos del fútbol mundial.

*Con información de agencias