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El técnico Jurgen Klopp se mostró satisfecho con el rendimiento de Alemania tras la contundente victoria por 5-0 ante Países Bajos y aseguró que el equipo tiene las condiciones para convertirse en un rival muy difícil de enfrentar.

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El entrenador calificó el encuentro como extraordinario, aunque reconoció que fue un partido complicado ante un rival de buen nivel. También destacó los ajustes tácticos que realizó su equipo para neutralizar las principales fortalezas de los neerlandeses.

"Lo que acabamos de presenciar fue verdaderamente extraordinario. El partido fue increíble y muy difícil ante un rival realmente bueno. Tuvimos que adaptarnos y hacer algunos ajustes importantes, pero lo conseguimos. Neutralizamos muchas de sus fortalezas y después marcamos algunos goles increíbles", dijo el exentrenador del Liverpool.

️ Jurgen Klopp sobre la titularidad de Kai Havertz: "Es un jugador de primer nivel. Mikel Arteta está absolutamente decidido a ganar y, a menos que varios escenarios negativos se junten, Kai Havertz inicia los partidos con el Arsenal. El hecho de que juegue aquí no es simplemente porque no quiero dejarlo fuera, ¡sino porque quiero ganar partidos!" — Arsenal Interactivo (@ArsenalInteract) November 16, 2026

El estratega también resaltó el significado de conseguir el triunfo en Berlín, frente a su afición y en el último partido internacional del año.

Sobre sus primeros seis encuentros al frente de la selección alemana, Klopp manifestó su entusiasmo por el grupo y aseguró que apenas comienza un proyecto con mucho potencial.

¿Una de las misiones de Jürgen Klopp como DT de la Selección de Alemania? Recuperar la mejor versión de Florian Wirtz. Y, poco a poco, lo está logrando. Hoy el jugador del Liverpool se mandó un DOBLETE DE GOLAZOS ante la Selección de Holanda de Xavi Hernández. Y ya lleva ¡¡4 GOLES!! en sus últimos 4 partidos disputados con el cuadro alemán. Wirtz quiere activar otro prime, señoras y señores. SONRÍE LA PELOTA. — Invictos (@InvictosSomos) November 16, 2026

"Desde el momento en que llegué, me enamoré de este equipo a primera vista. Estoy al comienzo de este camino. Siento que tenemos un equipo de futbol fantástico y una muy buena idea de juego que puede funcionar extremadamente bien", afirmó.

Finalmente, mencionó que el principal objetivo será conseguir que los futbolistas desarrollen todo su potencial. "Si logramos que estos jugadores tan talentosos alcancen su mejor nivel, seremos un equipo muy difícil de enfrentar", concluyó.

*Con información de agencias