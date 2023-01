Justin Bieber vende los derechos de su catálogo musical por una millonaria cifra

Justin Bieber vendió los derechos de su catálogo musical por una millonaria cantidad.

La popular estrella del pop Justin Bieber, vendió los derechos de publicación y regalías de su catálogo de canciones a Hipgnosis Songs Capital.

Según la revista Rolling Stone, el acuerdo está valorado en 200 millones de dólares convirtiéndose en la venta más grande de cualquier artista de la generación de Bieber.

Hipnosis Songs Capital es una sociedad junta a fondos administrados por el grupo Blackstone. Con este trato, la compañía ahora puede hacer uso de su obra de 290 canciones.

Por ejemplo, puede determinar qué empresas pueden usar la música de Bieber en series, comerciales y películas.

Anteriormente, artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Paul Simon hicieron tratos similares. Sin embargo, el intérprete de "Baby" es el cantante más joven en darle tanta importancia a su música.