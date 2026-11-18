-

Gestiona trámites, denuncias y apelaciones de multas de Emetra en línea. Aprende cómo agendar una cita virtual en la Municipalidad de Guatemala.

TE PUEDE INTERESAR: Trámite presencial y en línea: así puedes obtener la tarjeta de salud en Guatemala

Si por alguna razón necesitas efectuar un trámite ante los juzgados municipales de la ciudad de Guatemala, pero no tienes tiempo para presentarte personalmente en una de sus sedes, puedes solicitar una cita virtual a través de internet.

El proceso busca facilitar los trámites administrativos y evitar que los vecinos tengan que desplazarse y asumir gastos adicionales para resolver sus gestiones.

Juzgado Tercero de Asuntos Municipales de Tránsito. (Foto: Cortesía de Municipalidad de Guatemala)

El primer paso es ingresar al sitio web de los Juzgados de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala https://www.muniguate.com/juzgados-de-asuntos-municipales/, donde se encuentran disponibles las opciones para efectuar trámites, presentar denuncias, reportes o quejas.

En la página debes buscar, al final, la opción "Agenda tu cita aquí". Al seleccionarla se abrirá un formulario en el que tendrás que ingresar los datos solicitados. Es importante completar toda la información y proporcionar los datos personales requeridos.

La necesidad de los vecinos se atiende de forma virtual. (Foto: Cortesía de Municipalidad de Guatemala)

La información proporcionada permitirá que el personal encargado se comunique con el solicitante para resolver dudas, ampliar detalles del caso y, posteriormente, informar la fecha y hora asignadas para la cita virtual.

Cabe destacar que existe un único formulario habilitado para solicitar citas, independientemente de la sede del juzgado municipal a la que corresponda el trámite.

La misma plataforma permite presentar denuncias, reportes y quejas. Para ello, se debe ubicar la opción "Formulario Electrónico (Denuncia – Reporte – Queja)" y seleccionar "Puede ingresar Aquí".

Debes de dejar tus datos de contacto para notificarte la cita. (Foto: Cortesía de Municipalidad de Guatemala)

Posteriormente, el usuario deberá completar el formulario con la información y los requisitos solicitados. Una vez finalizado el proceso, solo deberá esperar a ser contactado por el personal correspondiente.

Entre los asuntos que pueden gestionarse se encuentran las multas de tránsito, con opciones para apelar, reportar o resolver expedientes pendientes relacionados con infracciones emitidas por Emetra.

Tras llenar los campos requeridos, un representante del juzgado se comunicará con los interesados para dar fecha y hora. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

También se pueden abordar temas relacionados con ornato y limpieza, como la presentación de denuncias o la atención de situaciones que afecten la limpieza y el entorno público.

En materia de servicios públicos, se atienden controversias o quejas relacionadas con el servicio de agua y saneamiento. Asimismo, en temas de salud y ambiente, se pueden reportar problemas vecinales vinculados con contaminación o posibles incumplimientos de las normativas municipales.

Este es el formulario para presentar las denuncias, reportes o quejas. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

Ubicación y contactos