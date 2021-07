"Juzgan sin saber": Vadhir Derbez defiende a su padre de las críticas por el caso de Sammy Pérez (video)

Vadhir defendió a su famoso padre y mandó un fuerte mensaje a todos aquellos que lo acusan de no "ayudar" a Sammy Pérez.

Hace unos días el famoso actor y comediante mexicano Eugenio Derbez fue fuertemente criticado por no haberse pronunciado públicamente ante los quebrantos de salud de su amigo, Sammy Pérez.

Pero fue a través de sus redes sociales que Eugenio Derbez rompió el silenció y compartió un video para defenderse de los constantes ataques.

En ese audiovisual reveló que desde el primer día que Sammy Pérez fue hospitalizado se contactó con familiares y médicos del centro donde se encuentra internado.

Así defendió Vadhir a su padre

Tras su promoción en medios mexicanos por su nuevo sencillo musical, Vadhir Derbez, hijo del actor fue abordado por la prensa en donde se le preguntó sobre qué pensaba de las recientes críticas hacía su padre.

Vadhir sin duda alguna lo defendió y fue muy directo enfatizando que la gente "juzga sin saber".

“La gente no puede estar sólo opinando; es fácil desde tu casa tirar hate y decir ‘Te hubieras hecho responsable’, pero entonces, si tanto les interesa, háganlo ustedes también”, respondió.

"Lo único que vi en un videíto es que no se cacarea la ayuda. Pero que la gente no asuma que lo que ven en redes es lo que está pasando en la vida real, de repente no saben muchas cosas”, expresó.

Mensaje a Sammy Pérez

El joven cantante también mandó un mensaje solidario a Sammy Pérez quién todavía sigue en estado crítico a causas del Covid-19.

"Le deseo lo mejor, lo queremos muchísimo, ha sido parte de todo México. Esperemos que se recupere, que no esté mal... Esto del Covid-19 le ha tocado muy duro a toda la gente , a gente que queremos, gente del medio. Le deseo lo mejor, lo quiero mucho", externó.

