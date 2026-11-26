La cultura pop coreana se celebra en Guatemala con el "K-Pop Fest" una forma de vivirla con todos sus sentidos.
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Diversos exponentes de la música estarán presentes en este evento donda también podrás disfrutar de productos y actividades relacionadas a Corea del Sur.
ShowBusiness y la Embajada de Corea del Sur traen este show para toda la familia donde Guatemala y el país asiático se unen en la pasión por la música.
Invitados:
Las Cazadoras K-POP llegan como invitadas especiales a este gran festival, compartiendo escenario con FRAME THE X y JINSOL (ex April), artistas invitados del país asiático.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el K-Pop Fest?
La cita es el 13 de diciembre de 2026 en el Domo Polideportivo, ubicado en la Zona 13.
Precios
- KPop Legends VIP: Q330
- KPop Stars: Q250
- KPop Warriors Q190
Puedes comprar las entrada en E-Ticket Guatemala.
Ingresa a @kfestival_gt y @embajadacorea_gt