La reunión de Kamala Harris con estudiantes de ingeniería de Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y sostuvo reuniones con el presidente, funcionarios y sociedad civil.

Estudiantes de ingeniería mostraron sus proyectos a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris durante su visita en Guatemala.

"Esta tarde pude ver en qué están trabajando los estudiantes de Guatemala en el laboratorio y escuchar cómo los emprendedores locales están haciendo crecer sus economías. Alrededor del mundo los innovadores crean oportunidades económicas. Debemos apoyarlos", escribió la Kamala Harris en sus redes sociales al hablar de su encuentro.

Harris compartió un momento con las nuevas generaciones que rompen barreras y cambiando estereotipos en el país, entre ellas tres jóvenes que mostraron sus proyectos a la mandataria.

"Si alguien les dice que no se puede hacer no escuchen", les aconsejó la vicepresidenta estadounidense.

(Foto: Kamala Harris/Twitter)

Kamala Harris se reunió con estudiantes de ingeniería. (Foto: Peter Velz)

Acompañada del embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp, la vicepresidenta también se reunió con representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y jóvenes emprendedores en la Universidad del Valle de Guatemala para plantear soluciones y escuchar la situación que viven muchos pobladores que deciden dejarlo todo para buscar una mejor vida en Estados Unidos.

Estas son algunas imágenes de este acercamiento:

Kamala Harris junto a William W. Popp y líderes comunitarios. (Foto: Kamala Harris/Twitter)

This afternoon, I got to see what students in Guatemala are working on in the lab—and hear about how local entrepreneurs are growing their local economies. Around the world, innovators and entrepreneurs create economic opportunity. We must support them. pic.twitter.com/ZLbIOmlp4D — Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021

The @VP meets with Guatemalan community and civil society leaders continuing a conversation she started virtually in April to address the root causes of migration pic.twitter.com/vSNd0bw2WV — Peter Velz (@PeterVelz46) June 7, 2021

Kamala Harris en Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos realizó su primera gira internacional y decidió iniciar en Guatemala, país incluido en el plan del Gobierno de Joe Biden para frenar la migración ilegal hacia ese país.

Harris sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Giammattei y acordaron la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción en Guatemala con el apoyo de Estados Unidos.