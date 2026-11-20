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La estrella inglesa Harry Kane, Balón de Oro 2026, se lesionó en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses, estimó el entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, después del empate 1-1 ante el Colonia, este viernes en la 10ª jornada de la Bundesliga.

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Kompany fue preguntado por la cadena alemana de televisión Sky sobre si el tiempo de baja de Kane se contaría en semanas y él puntualizó que serían "meses", y se mostró preocupado por la gravedad del percance de su delantero.

En la zona mixta, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó por su parte que Kane sufría un desgarro de la sindesmosis, una articulación fibrosa del tobillo izquierdo.

La lesión de Kane, de 33 años, se produjo hacia el minuto 15 de partido, cuando Olise envió desde la derecha un centro en busca del artillero inglés, que se encontraba en el segundo palo.

Kane intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia Joël Schmied.

ℹ️ . (esguince alto de tobillo) Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo durante el partido de Bundesliga de este viernes ante el Köln. La lesión fue confirmada tras los estudios realizados por el departamento médico del FC Bayern. El delantero inglés estará fuera de las canchas durante los próximos meses. ¡Te deseamos una pronta recuperación, Harry! ❤️‍ — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 20, 2026

Se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando.

Hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica y después de la misma fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

El caso de Kane hace pensar inmediatamente al de uno de sus compañeros de equipo, el marroquí Ismael Saibari, que se lesionó en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Klassiker de finales de octubre ante el Borussia Dortmund.

Fue operado y su ausencia se estimó entre tres y cuatro meses.

*Con información de AFP