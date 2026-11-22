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Con la participación de más de 60 pilotos se celebró la sexta fecha y final del Campeonato Nacional de Karts 2026, en el Autódromo Los Volcanes. Ahí, los mejores corredores de esta disciplina del automovilismo, se dieron cita para definir a los últimos ganadores de la temporada.

En una de las divisiones más rápidas y complejas, donde solo compiten pilotos de alta experiencia: Shifter 125 cc., Carlos "Tonka" Maldonado, se llevó el triunfo, seguido de Ricardo Maldonado y Nikolás Ramila, quienes ocuparon la segunda y tercera posiciones, respectivamente.

"Tonka" Maldonado vivió una doble jornada de gloria, ya que, se ubicó en el primer lugar de la división, VLR 100 Senior. Ramila, y André Granados, fueron segundo y tercero. José Rodrigo Bueso, Kendell Aldana, y Fernando Renderos, ocuparon los tres primeros lugares en VLR Jr.; mientras que, en Tilloston T4 Academy, Carlos Paz, Juan Diego Mencos, y Diego Calderón, coparon el podio de triunfadores.

Los mejores kartistas de Guatemala se dieron cita en el autódromo Los Volcanes, para la 6ta. fecha y final del campeonato 2026. (Foto: PSLMX)

En la categoría Tilloston T4 Senior, Carlos Salazar se llevó los laureles de la victoria, seguido por Erick Martínez y Julián Fernández. La clasificación la cerró Tilloston T4 Master. Ahí, Raúl Cario, Fernando Wyler, y Chacho Mencos, hicieron el uno, dos y tres, en la tabla general final.

El Campeonato Nacional de Kartismo es organizado y gestionado con el apoyo del Automóvil Club Guatemala, miembro de FIA (Federación Internacional de Automovilismo), y es el espacio ideal para desarrollar nuevos pilotos y aprender acerca del deporte motor en el país.