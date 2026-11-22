Kate Middleton lanzó un documental "Heal" donde pueden verla como nunca antes compartiendo su proceso de salud y su sentir tras su diagnóstico de cáncer.
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La Princesa de Gales reveló detalles de qué pasó tras conocer su estado y habló de su camino en una entrega profundamente personal que explora la vida más allá y las diversas formas en que las personas encuentran consuelo, fortaleza y esperanza frente a una enfermedad grave.
El cáncer en la familia real británica
Kate anunció su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y comunicó en enero de 2025 que se encontraba en remisión.
Fue sometida a una cirugía abdominal, para una biopsia que confirmó su estado, en ese momento inició un tratamiento de quimioterapia preventiva.
¿Cuándo podrás ver "Heal"?
Será transmitido en el Reino Unido a través del canal nacional de la BBC el 29 de noviembre, en Estados Unidos se podrá disfrutar a través de NBCUniversal el 30 de noviembre.
¿Cuándo podrás ver "Heal" en Guatemala?
Dado que NBCUniversal tiene los derechos de emisión en Estados Unidos, es probable que su distribución en Latinoamérica se anuncie muy pronto.
Universal+, Max o Prime Video, podrían anunciar el estreno en sus plataformas aunque aún no se ha dado datos. A inicio de 2025, la Princesa de Gales retomó sus actividades.
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