Kiernan Shipka volverá a encarnar a su personaje de Sabrina

Kiernan Shipka volverá a interpretar a Sabrina Spellman, la famosa bruja adolescente, en la temporada 6 de Riverdale.

Según el sitio espcializado en espectáculos EW, Kiernan Shipka será parte del cuarto episodio de la sexta temporada de Riverdale lllamado “The Witching Hour(s)”.

Este será un capítulo especial para celebrar la temporada.

Según describe EW, “Cheryl (Madelaine Petsch) realiza un peligroso hechizo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un querido miembro de la familia Blossom. Por suerte obtiene ayuda muy necesaria de la icónica Sabrina Spellman (Shipka), quien viene de visita desde Greendale en este crossover que lleva años en proceso”.

Shipka ya subió detalles en su cuenta oficial de Instagram, en ella aparece una imagen donde está ataviada como la famosa bruja adolescente, sentada en una banca de set que dice; 'Sabrina Spellman, Riverdale', junto a ella escribió: “De Greendale a Riverdale. Nos vemos en la sexta temporada”.

Aún se desconoce cómo ingresará al inicio de la historia en Greendale, pues, al final de Chilling Adventures of Sabrina ella murió. Algunos afirman qeu se trata de diferentes líneas de tiempo.