Koeman prefiere que el Madrid gane este sábado frente al Atlético

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, dijo en rueda de prensa que ante las situaciones, es mejor que este sábado gane el Madrid en el clásico de la capital española contra el Atlético.

“Primero tenemos que ganar nosotros. Si ganamos, viendo la clasificación que el Atlético va primero, mejor sería que pierdan. Pero no hay que obsesionarse por otros partidos”, agregó.

Además, el técnico holandés del Barcelona admitió que se encuentra preocupado por la trayectoria del equipo en La Liga.

El Barcelona marcha en 9ª posición en la clasificación, a 12 puntos del líder, el Atlético de Madrid, y el martes fue goleado, 3-0, por la Juventus en Liga de Campeones, quedando relegado al segundo puesto de su llave.

Consultado acerca de la mala racha del cuadro culé, y si cuenta con el apoyo del vestuario, el técnico señaló: "Si no tuviera confianza no podría trabajar. Me siento cómodo", aunque "claro que estoy preocupado por la trayectoria. Estamos intentando mejorar las cosas, pero entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar la cara".

El Barcelona recibe el domingo al Levante, por la jornada 13 de La Liga, a las 14:00 horas. Este sábado, el Madrid recibe al Atlético que marcha en primer lugar.