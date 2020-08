El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, manifestó su agradecimiento al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por su postura y pedir que el Congreso acatara la disposición de la Corte de Constitucionalidad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones.

A la vez, el funcionario estadounidense explicó que esperan transparencia en ese proceso ya que los requisitos que se exigen son fundamentales para el estado de derecho.

“Damos la bienvenida al presidente Alejandro Giammattei por sus declaraciones en las que se pide una selección expedita de nuevos magistrados de manera compatible con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”, agregó Kozak.

We welcome President @DrGiammattei's statements calling for an expeditious selection of new magistrates in a manner consistent with the Constitutional Court’s ruling.



Transparency and compliance with constitutional requirements are essential to the rule of law. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) August 21, 2020

El mensaje de Kozak sucede luego de que el pasado 18 de agosto el presidente de Guatemala pidiera a los diputados del Congreso de la República dar cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para este proceso.

“Hago un llamado a que el Congreso bajo las condiciones que impuso la CC sea respetuoso y proceda de conformidad con lo establecido”, afirmó el mandatario en una entrevista con el medio Prensa Libre.

El 23 de junio, los diputados aprobaron el mecanismo para elegir magistrados de la CSJ y salas de apelaciones para darle cumplimiento a la resolución de la CC. Sin embargo, luego de eso, el proceso no ha tenido avances. La Junta Directiva ha priorizado otros temas y antes de que se retome la elección, el cuórum se ha roto.