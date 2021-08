Drama de Paty Navidad hace que actor mexicano decida vacunarse (video)

El actor mexicano, Kuno Becker estuvo posponiendo la vacuna, pero la situación de Paty Navidad lo llevó a vacunarse cuanto antes.

La hospitalización de Paty Navidad a causa del Covid-19, ha acaparado la atención de miles de internautas, pues durante mucho tiempo la actriz negó la existencia del virus.

Además, reprobaba la vacuna contra el Covid-19 y el uso de mascarillas.

Tras las complicaciones de salud que vive Navidad, varios son los artistas que se han pronunciado al respecto, uno de ellos fue el también actor, Kuno Becker.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @Kunobp (@kunobp)

Gracias a Paty Navidad

Fue a través de Instagram que Becker dio a conocer a sus fans que reflexionó y decidió vacunarse contra el virus, esto debido al contagio que tuvo Navidad.

"Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, hasta que hoy, algo en mí cambió. Y les confieso que lo que hizo que mi decisión fuera sí ponérmela fue que le diera a Paty Navidad", contó.

"No sé por qué, pero cuando me enteré de que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: Hoy me la pin… pongo... Ya se acabó. Nada de posponerlo más. Fui, me puse la primer dosis de Pfizer", enfatizó el actor.

Asimismo, compartió una fotografía en donde dejó ver que efectivamente fue inoculado, el actor resaltó que respeta las opiniones de las personas sobre las vacunas y el virus, pero incitó a que se vacunen.

Mira aquí el video