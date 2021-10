Ladrón es desarmado por veterano de la marina, sale corriendo y lo captura (video)

Cámara capta el momento cuando un veterano de la marina desarma a un ladrón que entraba a asaltar una tienda de conveniencia de una gasolinera en Arizona.

Las cámaras de vigilancia captan el momento cuando tres sospechosos ingresan a una tienda de conveniencia y uno de ellos porta una pistola. En el lugar se encontraba un veterano de la marina de los Estados Unidos (EE.UU) quien se encarga de desarmar al ladrón.

El videoclip permite observar cómo el ladrón intenta asaltar a un hombre que se encuentra dentro del local.

Los agentes dijeron que el cliente, a quien identificaron como un veterano de la Infantería de Marina, desarmó con éxito al sospechoso y aunque salió corriendo, lo detuvo hasta que llegó la policía. Cuando los oficiales que respondieron le preguntaron al cliente cómo pudo tomar el control de la peligrosa situación, él dijo: "La Infantería de Marina me enseñó a no perder el tiempo".