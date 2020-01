Ladrón afirma no poder moverse hasta que lo "desactiven"

La policía capturó al supuesto ladrón señalado de robar a una persona en la calle. Cuando los agentes los interrogaron, dio como excusa que debía ser "desactivado" por su patrón.

El video se ha viralizado en redes sociales, los internautas lo llaman el ladrón "cyborg" o "robot humanoide". El incidente habría ocurrido en Morelia, Michoacán en México.

"Ya ahorita que me desactiven le cuento todo lo que quiera", indica el detenido. "¿Quién te desactiva?", le pregunta un policía. "Mi patrón", le responde.

Morelia; Michoacán a la vanguardia mundial, LADRONES "CYBORG", DICEN SER DESACTIVADOS VÍA CONTROL REMOTO. Un sujeto que fue detenido tras ser señalado por robar a una persona, dijo no poder caminar, debido a que fue "desactivado" por su patrón. pic.twitter.com/DUJZ1AOmYZ — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) January 2, 2020

Luego empieza a decir que no puede moverse porque no ha sido desactivado. "Me tienen inmovilizado", les dice.

El ladrón insiste con la misma excusa de que su patrón lo tiene que desactivar y no se mueve del lugar. Los policías reportan su ubicación.

*Con información de blogdelnarcomx

