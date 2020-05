Ladrones aprovechan noche lluviosa para robar víveres a anciana

La noche del martes 26 de mayo, la lluvia hizo que muchas personas aprovecharan para dormir con su sonido, pero desconocidos tomaron ventaja de ello para ingresar a la casa de una anciana en el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Doña Catalina, una mujer de 82 años, que reside en el barrio San Luis, nunca imaginó que esa noche lluviosa sería el escenario perfecto para que desconocidos entraran a su humilde casa y la dejaran sin sus alimentos.

Sin que se diera cuenta, los delincuentes aprovecharon para llevarse los víveres que algunos vecinos le habían otorgado, además de varias prendas de vestir como güipiles.

“¿Por qué me quitan lo poco que tengo? No tienen miedo a Dios, no se dan cuenta que ya no puedo salir a trabajar para ganarme unos centavos para comer”, contó la mujer al portal Tribuna Informativa de aquella localidad.

Asimismo, la mujer dijo tener problemas de visión desde hace algunos años. También dijo que tiene hijos, pero que la dejaron abandonada a su suerte.

Los vecinos piden a las autoridades realizar más recorridos de seguridad y proteger a las personas de la tercera edad que se ven indefensas ante estas situaciones.