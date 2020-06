Un delincuente armado intentó robar a una mujer que se encontraba cerrando la reja de su casa en Maipú, Chile. Sin embargo, no contaba con que su objetivo era la subinspectora de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigación.

En el video se observa como un asaltante armado bajó y le apuntó a la mujer, quien rápidamente respondió y saco su arma.

“Aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando me disponía a ir a la brigada, saco el vehículo de mi domicilio y al momento de estacionar, para poder cerrar el portón, me percato de un vehículo que ingresa en mi calle y se encontraba con cuatro ocupantes en su interior que me resultaron sospechosos”, dijo la subinspectora al portal BIO BIO.

Todo fue registrado por una cámara de seguridad. La Policía de Chile realizó una operación, para atrapar a los delincuentes. Según informaron las autoridades, la subinspectora se encuentra sin lesiones y se desconoce en qué estado de salud huyeron los involucrados.

Con información de Excelsior