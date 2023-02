¡Inesperado estreno! Lana Del Rey lanza A&W, su nueva canción

Lana Del Rey sorprendió a sus seguidores tras el lanzamiento inesperado de una nueva canción.

El recién pasado martes 14 de febrero, la cantante estadounidense Lana Del Rey sorprendió a sus seguidores con un especial regalo de San Valentín.

Y es que de forma inesperada, la artista lanzó una nueva canción titulada "A&W" (American Whore), la cual muestra un adelanto de su próximo álbum.

El tema tiene una duración de siete minutos, que al ritmo de acordes de una guitarra, sintetizadores y distorsión de voz, deja con ganas de escuchar el disco completo que saldrá este 24 de marzo.

Durante una reciente entrevista con la cantante Billie Eilish, Del Rey detalló un poco más sobre su nuevo material discográfico que llevará por nombre "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd?".

Habló que este se ha completado durante más de un año, dando como resultado una racha bastante creativa tras terminar su álbum más reciente "Blue Banisters".

El nuevo disco constará de 16 canciones reunidas hace unos meses. Y todo parece indicar que se tratará de una especie de "venganza" contra su exnovio.