Lanzan adelanto de "Mr. Corman", serie donde actúa Arturo Castro

Recientemente fue lanzado el adelanto de la serie de comedia Mr. Corman, donde actúa el guatemalteco Arturo Castro.

El show fue creado, producido, dirigido y estelarizado por Joseph Gordon-Levitt y será transmitido en Apple TV+. El tráiler se publicó en las redes oficiales de la plataforma de streaming.

"Estoy tan emocionado de que Mr. Corman se estrene el 6 de agosto en Apple TV+, este show está muy cerca de mi corazón y verlo reproducirse me hace pensar que es realmente un sueño hecho realidad, espero que lo vean y lo amen. Estoy tan orgulloso, no puedo esperar a que todos lo vean, es un honor ser parte de él", escribió el guatemalteco en sus redes sociales.

El guatemalteco encarna a Víctor, compañero de casa del protagonista que se muda con él, pues está atravesando una mala racha.

Mr. Corman fue grabada en Nueva Zelanda, donde Arturo vivió por un tiempo durante las restricciones por la pandemia en el 2020, hasta terminar el proyecto.

La comedia tendrá 10 episodios y se estrenará el 6 de agosto del 2021. Al inicio se lanzarán los primeros 3 capítulos, luego se estrenará uno cada viernes.

La trama se centra en Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt), un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera musical no despegó y actualmente es maestro de 5o. primaria en una escuela pública en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California.

Su exprometida Megan lo dejó, por ello, su amigo de la secundaria, Víctor (Arturo Castro), se va a vivir con él.

Arturo Castro junto a Joseph Gordon-Levitt en la serie de Apple TV+. (Foto: Oficial)

la serie tendrá q10 capítulos. (Foto: Oficial)

MIRA EL ADELANTO OFICIAL:

With better luck, choices, or posture, Josh Corman could’ve been a star. Now he teaches fifth grade, and struggles to find happiness and meaning in a world that sometimes feels short on both. Watch #MrCorman, premiering August 6 on Apple TV+ https://t.co/h9iJjbFl0Y pic.twitter.com/YLgx8q8oyu — Apple TV (@AppleTV) July 8, 2021