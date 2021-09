Lanzan a novio al aire en su boda, lo dejan caer y le provocan daño vertebral

En Rumania un grupo de amigos cargaron al novio durante su boda y lo lanzaron al aire pero no tuvieron buena puntería y lo dejaron caer, como resultado el festejado terminó en el hospital con daño vertebral.

Allegados de Liviu Filimon de 31 años, disfrutaba de la fiesta de su boda cuando sus amigos y conocidos lo lanzaron varias veces sin calcular y lo tiraron mal por lo que él cayó de cabeza y se lastimó las vértebras.

Alguien que se encontraba grabando logró captar el instante en el que ocurrió el incidente. La novia corrió rápidamente a auxiliar a su pareja que yacía en el suelo.

El novio se fracturó la columna. (Foto: Oficial)

Luego de recibir atención médica de inmediato, el afectado ha logrado recuperar la movilidad en algunas partes de su cuerpo. Por el momento puede mover sus manos pero no sus pies. Según los medios locales, ninguno de los amigos acudió al hospital para preguntar sobre su salud.

El joven de la ciudad rumana de Bihor County tuvo que pasar su noche de bodas en el centro especializado por una fractura de la espina dorsal.

El novio tuvo que pasar su noche de bodas en el hospital. (Foto: Oficial)

Según la Dra. Lucia Dania quien lo atendió, Filimon se "fracturó la columna vertebral" y agregó que su progreso es "ligeramente favorable".

El afectado explicó que no descarta demandar a sus amigos por su lesión: "Me he puesto en contacto con un abogado, pero todavía estoy considerando lo que haré".

MIRA EL MOMENTO: