Por cuatro días podrás disfrutar de arte contemporáneo, conversatorios, visitas guiadas y experiencias culturales.

El evento conocido como CARA se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre de 2026 con representantes del arte contemporáneo de Guatemala y el mundo.

Domingo 22 de noviembre de 12:00 a 19:00 horas y de lunes 23 al miércoles 25 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas.

Todo se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La entrada es gratuita.

Necesitarás adquirir los boletos, ingresa aquí para obtenerlos.

Debido al parqueo limitado te recomendamos utilizar aplicaciones de transporte para facilitar tu llegada.

Si llegas en vehículo particular, toma en cuenta que el estacionamiento es limitado y está sujeto a disponibilidad, trata de llegar lo más temprano posible.

Costo del estacionamiento:

El precio es de Q25 y el pago se realiza exclusivamente con tarjeta de crédito o débito.

Consta de exhibiciones de artistas nacionales e internacionales, charlas, conversatorios, visitas guiadas y CARA Café.

Disfruta del arte de otra manera, en un espacio muy querido. (Foto: Instagram)