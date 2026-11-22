Una línea específica para recibir llamadas con denuncias de violencia contra la mujer, fue habilitada.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los productos de la canasta básica que incrementaron la última semana
Un servicio para atender denuncias de violencia contra la mujer fue habilitado por las autoridades. Se trata de la "Línea Morada", a la cual se puede tener acceso por medio del número telefónico 120.
Según las autoridades, dicho sistema contará con personal capacitado para ofrecer atención integral, orientación y acompañamiento a las víctimas.
Las llamadas que lleguen al 120 serán atendidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capacitados y funcionará las 24 horas, todos los días del año.
La primera llamada de activación fue realizada por la vicepresidente Karin Herrera, durante un acto protocolario en el parque Carlos Ruiz, ubicado en la zona 21.