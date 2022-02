Hombre arrolla a varias personas con su vehículo durante protesta en Canadá (video)

Un hombre condujo su auto a través de la protesta que se lleva a cabo en Canadá contra las restricciones por COVID-19 el viernes por la noche y lesionó a varias personas.

El ciudadano canadiense fue acusado penalmente por usar su Jeep Patriot para abrirse paso entre la multitud en busca de manifestantes y luego huir.

(Foto: Oficial)

El conductor fue atrapado y arrestado tras resistirse. "Un hombre de 42 años enfrenta cargos después de atravesar a un grupo de manifestantes que formaban parte del Freedom Convoy en los terrenos legislativos", tuiteó la policía de Winnipeg.

En el video que circula en redes un grupo de manifestantes son golpeados por el Jeep, luego algunos persiguen el vehículo mientras se aleja.

Se trata de un hombre de 42 años de Headingly, Manitoba, actualmente enfrenta cuatro cargos de asalto con arma, dos cargos de operación peligrosa de un medio de transporte que causa daño corporal, un cargo de operación peligrosa de un medio de transporte, dos cargos de no detenerse después accidente y dos cargos por no detenerse en la escena de un accidente.