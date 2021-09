Laporta se negó a hacer una venta que podría haber dejado a Messi en el Barcelona

Joan Laporta se negó a realizar una venta que pudo dejar a Messi dentro del club Barcelona.

Diario catalán Ara asegura que existió una posibilidad de retener a Lionel Messi a la que el presidente, Joan Laporta, se negó rotundamente.

Según se explica que desde el área económica del club que de vender a Ansu Fati, iba a poder retener a Messi. Sin embargo, para Laporta el joven futbolista es intransferible y se mantuvo firme en su postura de no venderlo.

Se detalla también que hasta la familia Messi le habría sugerido a Laporta vender a algunos talentos jóvenes para aliviar la crisis económica y permitir la inscripción del rosarino. No obstante, todos los intentos fueron infructuosos.

Fati elegido tras la salida de Lionel Messi

Después de la salida de Lionel Messi de Barcelona, en el club se movieron rápidamente para buscarle un reemplazo y después de incluso haber considerado a Sergio Agüero, Ansu Fati terminó siendo el elegido.

Por lo pronto, el juvenil no juega desde noviembre de 2020 tras una lesión en los meniscos y una recuperación plagada de problemas. Ahora, después de 317 días, en Barcelona ven su regreso con las esperanzas depositadas en él.